Москва, 16 августа, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Законодательство об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (ЭПР), действует уже два года, и сейчас, по мнению заместителя руководителя направления «Правовое развитие» ЦСР Элеоноры Витоль, самое время подвести предварительные итоги эффективности предусмотренного им механизма.

ИА REGNUM Цифровой мир

Новое регулирование было призвано создать правовые условия для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций. Для этого правительство РФ наделено полномочием устанавливать изъятия из отдельных требований законодательства и определять взамен новое нормативное правовое регулирование в рамках ЭПР, которое после апробирования будет оценено на предмет возможности имплементации в законодательство Российской Федерации. При этом экспериментальное правовое регулирование не было новинкой для российского правопорядка, но отсутствовал общий механизм установления, мониторинга и оценки результатов экспериментов — именно таким механизмом должен был стать ЭПР по Федеральному закону от 31 июля 2020 №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (Закон об ЭПР).

Спустя два года действовать начали всего три ЭПР, все три в одной сфере — проектирования, производства и эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов; причем два из этих ЭПР (связаны с беспилотными летательными аппаратами) фактически дублируют друг друга в ключевой части программы, которая посвящена собственно экспериментальному правовому регулированию. При этом несмотря на то, что законодательство об ЭПР планировалось сделать базовым для экспериментального правового регулирования, до сих пор проводятся эксперименты не по правилам об ЭПР. Например, сейчас в Госдуму внесен законопроект об эксперименте по дистанционной торговле рецептурными препаратами (проект федерального закона №173 061-8), в то время как среди направлений разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций по Закону об ЭПР есть фармацевтическая деятельность и продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом.

Столь низкий показатель применимости механизма ЭПР связан, как представляется, не с отсутствием у участников рынка интереса к нему как таковому — у них он явно есть, — а с имеющимся сегодня регулированием ЭПР, накопленный опыт применения которого «вскрыл» ряд следующих его недостатков.

Наверно, первое, с чем сталкивается инициатор ЭПР — это выбор направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций. Соответствующий перечень является довольно казуистичным, и в первую очередь вызывает у инициатора вопрос о том, как составлять документы, если одна и та же технология будет использоваться в разных сферах (например, беспилотный летательный аппарат в сельском хозяйстве, при дистанционной продаже, в строительстве и пр.).

Ключевым разделом программы ЭПР является собственно экспериментальное регулирование, обязанность по формированию которого возложена Законом об ЭПР на инициатора проекта, являющегося, как правило, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, и зачастую не обладающего необходимыми ресурсами для выполнения этой задачи. Это обстоятельство усугубляется тем фактом, что положения программы ЭПР, устанавливающие условия экспериментального правового режима, могут исключать или изменять действие положений федерального закона только если это прямо предусмотрено этим федеральным законом. На практике это означает необходимость делать так называемую оговорку об ЭПР применительно к каждой норме, которая будет исключена или изменена в рамках ЭПР. Можно представить, насколько сложная задача стоит перед инициатором, не говоря уже о необходимости в ряде случаев не просто исключить «неудобное» регулирование, а придумать взамен него новое.

Кроме того, Закон об ЭПР не учитывает, что после установления режима ЭПР могут появиться новые требования, предписания, запреты и ограничения для участников ЭПР, которые не позволят им апробировать инновацию, и что потребует вносить изменения в программу. Но главное, с чем сталкивается инициатор на практике, и, наверно, основная проблема ЭПР в целом — необходимость доказать, что та или иная действующая норма является барьером для разработки, апробации и внедрения цифровой инновации, а не просто сослаться на «неудобство» действующего регулирования, например, с точки зрения ресурсов, которые необходимы для выполнения установленного требования.

В остальном Закон об ЭПР предъявляет большое количество излишних требований к содержанию инициативного предложения и проекта программы ЭПР (информация о технологической возможности применения цифровой инновации, соответствие целям установления ЭПР, оценка рисков причинения вреда и меры, направленные на их минимизацию и пр.). На практике соответствующие разделы заполняются инициаторами с помощью общих фраз, не имеющих практического смысла, или их заполнение занимает длительное время, но также не имеют практического значения. Кроме того, эти документы во многом дублируют друг друга (например, в части направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, описания цифровой инновации, сведения о технологиях, цели и пр.), что также влечет временные затраты на синхронизацию, особенно если готовится несколько итераций. Ситуация усугубляется тем, что на практике инициативное предложение требуется предоставить от каждого потенциального участника ЭПР, даже если они не являются инициаторами.

Наконец, Законом об ЭПР предусмотрена чрезмерно сложная и долгая процедура оценки инициативного предложения несколькими государственными органами и организациями без возможности установления диалога с инициаторами проектов. Проблема обостряется на фоне динамично изменяющегося правового регулирования, с одной стороны, и потенциальной потерей рядом предоставляемых участниками ЭПР документов своей актуальности (например, истечение срока действия справки о несудимости, которую на практике необходимо предоставить не только от лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, но и членов коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета), с другой.

Таким образом, действующее законодательство об ЭПР на фоне его потенциальной востребованности нуждается в существенной доработке, считает эксперт.