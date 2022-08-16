Москва, , 19:47 — REGNUM Обстрелы Запорожской АЭС украинскими боевиками осуществляются при молчаливом согласии со стороны западных кураторов Киева, сообщили 16 августа в пресс-службе Совебеза РФ.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом на встрече с белорусским коллегой Александром Вольфовичем заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

Говоря о ситуации на Украине, участники встречи согласились в том, что «преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов представляют существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по Запорожской АЭС, которую охраняют российские силовики с момента освобождения её в феврале от ВСУ в ходе спецоперации, ежедневно, как и по городу Энергодару, украинские боевики проводят атаки.

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