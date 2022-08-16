Москва, 16 августа 2022, 19:31 — REGNUM Саммит ШОС, который в следующем месяце пройдёт в городе Самарканде (Узбекистан), обсудил 16 августа со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым президент РФ Владимир Путин.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин обсудил с Мирзиёевым вопросы подготовки к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества.
Участники переговоров отметили «высокий международный авторитет» организации, а также её растущий вклад в укрепление региональной стабильности и безопасности.
Кроме того, президенты коснулись в ходе беседы темы «дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества».
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