Минск, , 20:16 — REGNUM «Кабинет» во главе со Светланой Тихановской — это, по сути, попытка создать «правительство Белоруссии в изгнании». Ассоциации с правительством Польши в изгнании в данном случае неизбежны. И, возможно, авторы на такую игру исторических ассоциаций рассчитывали изначально. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 августа высказал философ Сергей Иванников.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сергей Иванников «Однако между двумя «правительствами» есть и серьёзные различия. Польское правительство в Лондоне в 1939 году имело высокий рейтинг у себя в стране и пользовалось доверием. Но потом этот рейтинг начал снижаться, и к 1945 году это правительство воспринималось уже не как сила, способная взять реальную власть в свои руки, а как исключительно символ: где-то есть некоммунистическая Польша, где-то такая Польша существует. Получается, что поляки сыграли в «игру на понижение», пусть сами и рассчитывали на совсем другие результаты. «Кабинет» Тихановской, наоборот, планирует сыграть на повышение. Сегодня его рейтинг крайне низок, но со временем должен вырасти. Но такая цель нереалистична. При каких обстоятельствах к голосу «объединённого кабинета» должны начать прислушиваться в Белоруссии? Только в том случае, если в Белоруссии возникнет и начнёт усиливаться социальный хаос. Но никаких предпосылок к этому нет. Но даже когда нечто подобное случается, жизнь сразу же выдвигает на авансцену новых лидеров, для которых «оппозиция старых времён» — это, скорее, балласт и наглое требование поделиться властью и собственным авторитетом. Поэтому если Тихановская и Ко ожидают каких-либо волнений в Белоруссии, то такие волнения в первую очередь ударят именно по ним, а не по президенту страны».

По мнению философа, уронить рейтинг, находясь за границами страны, легко, а повысить — крайне сложно.

«Другое отличие этого проекта от поляков 1939 года — в степени легитимности. Польское правительство в Лондоне было именно правительством. Оно и бежало из страны именно в таком качестве. А «объединённый комитет как исполнительный орган» назначил себя таковым сам. Назначить себя исполняющим обязанности главы государства любой может, но никто не обязан к этому прислушиваться. Скорее, подобные самоназначения, вызывают иронию, что, опять-таки, обрушивает и без того невысокий рейтинг белорусских оппозиционеров», — считает Иванников.

«В действительности все игры в «правительство в изгнании» для самих участников — это всего лишь попытка сохранить связь с кормушкой, показать, что они ещё могут пригодиться Западу. Демонстрация возможности быть активными. И все заявления о «формировании вооружённых сил, которые вынуждены будут воевать с армией Белоруссией» — продукты игры воображения. Имитация активности в отрыве от реальности. В связи с этим «кабинету» срочно нужен представитель по космонавтике, который объяснит миру, что для полёта на Марс придётся использовать французский космодром в Гвиане и французы уже сейчас должны скинуть цену за эксплуатацию этого объекта. Такое заявление будет, по крайней мере, более резонансным, чем сообщение о формировании неких альтернативных белорусских военных частей», — резюмировал Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа — «объединенного переходного кабинета» и назначила на полгода его представителей.