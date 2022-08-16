Минск, 16 августа 2022, 20:16 — REGNUM «Кабинет» во главе со Светланой Тихановской — это, по сути, попытка создать «правительство Белоруссии в изгнании». Ассоциации с правительством Польши в изгнании в данном случае неизбежны. И, возможно, авторы на такую игру исторических ассоциаций рассчитывали изначально. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 августа высказал философ Сергей Иванников.
По мнению философа, уронить рейтинг, находясь за границами страны, легко, а повысить — крайне сложно.
«Другое отличие этого проекта от поляков 1939 года — в степени легитимности. Польское правительство в Лондоне было именно правительством. Оно и бежало из страны именно в таком качестве. А «объединённый комитет как исполнительный орган» назначил себя таковым сам. Назначить себя исполняющим обязанности главы государства любой может, но никто не обязан к этому прислушиваться. Скорее, подобные самоназначения, вызывают иронию, что, опять-таки, обрушивает и без того невысокий рейтинг белорусских оппозиционеров», — считает Иванников.
«В действительности все игры в «правительство в изгнании» для самих участников — это всего лишь попытка сохранить связь с кормушкой, показать, что они ещё могут пригодиться Западу. Демонстрация возможности быть активными. И все заявления о «формировании вооружённых сил, которые вынуждены будут воевать с армией Белоруссией» — продукты игры воображения. Имитация активности в отрыве от реальности. В связи с этим «кабинету» срочно нужен представитель по космонавтике, который объяснит миру, что для полёта на Марс придётся использовать французский космодром в Гвиане и французы уже сейчас должны скинуть цену за эксплуатацию этого объекта. Такое заявление будет, по крайней мере, более резонансным, чем сообщение о формировании неких альтернативных белорусских военных частей», — резюмировал Иванников.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа — «объединенного переходного кабинета» и назначила на полгода его представителей.