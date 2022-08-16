Ханты-Мансийск, , 19:25 — REGNUM В Тюменской области на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск до ноября ограничили движение на мосту через реку Вах. Об этом сообщает пресс-служба «4 автодора».

Строительство моста SerjeyS

На 492 км начались работы по ремонту моста через реку Вах до 15 ноября 2022 года. На время ремонта движение будет реверсивным, со светофорным регулированием.

«Учитывайте эту информацию при построении маршрута», — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской агломерации в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют два путепровода на пересечении объездной дороги с Московским и Червишевским трактами.

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