На «Таврида. АРТ» прошел фестиваль патриотической песни
Судак, Крым, 16 августа, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Крыму на фестивале патриотической песни в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» заслуженные артисты Республики Крым, резиденты «Тавриды» и победители международных конкурсов исполнили песни о любви к Родине. А завершился фестиваль патриотической песни вальсом флайбордистов и прибытием «Херсонеса» с алыми парусами.
Концертные номера фестиваля патриотической песни посвятили широким просторам России, культурному наследию и людям, сделавшим важный вклад в развитие страны. Песни разных поколений в исполнении талантливых артистов стали проводниками по страницам истории России. Дуэт заслуженного артиста Республики Крым Дмитрия Босулаева и резидента арт-кластера «Таврида» Владимира Бабенко открыл фестиваль песней «От Волги до Енисея».
Особый отклик в сердцах зрителей вызвали песни военных лет о героях Великой Отечественной войны и отваге русского народа. В концерте принял участие Василий Пасечник — резидент «Тавриды» и финалист шоу «Голос» — с произведением «Синяя вечность». Эпоху духовного подъема отразили номера, посвященные Советскому Союзу — время восстановления страны, новых спортивных побед и покорения космоса. Символично прозвучала песня «Цвети, Земля моя» в исполнении Ирины Филимоновой — артистки оркестра культурного центра МВД по Республике Крым. На фестивале авторскую песню «Патриоты отчизны» исполнил полярник, участник кругосветного похода, заслуженный деятель искусств Крыма и член Общественной палаты Севастополя Сергей Бурштейн.
Долгожданным событием фестиваля патриотической песни стала встреча фрегата «Херсонес». Корабль проплыл рядом с берегом «Тавриды» и раскрыл алые паруса, доказав, что никакие ветра и невзгоды не способны разорвать полотно, сотканное из великих имен и событий. Прибытие фрегата сопровождал музыкальный номер «Цвети, страна моя» участницы телевизионного вокального конкурса «Новая звезда» Надежды Сэротэтто.
В завершении фестиваля состоялось водно-воздушное шоу, посвященное Году культурного наследия народов России. Флайбордисты выступили в тематических морских костюмах и исполнили вальс. Артисты на гидроциклах продемонстрировали синхронные полеты, акробатические трюки и сложные фристайл-элементы под произведения великих русских поэтов и музыкальные композиции Петра Чайковского в современной обработке. Также участники и гости фестиваля «Таврида. АРТ» на пляже Ракета могли посетить «фан на воде» — мастер-классы и тренировки на флайборде и гидроцикле.
Фестиваль «Таврида. АРТ» проходит в Крыму, в бухте Капсель. 15 августа на площадке фестиваля собрались 4000 участников со всей страны, Луганской и Донецкой народных республик, Херсона и Запорожья. В их числе молодые творцы и профи, управленцы, представители общественных организаций, активные студенты, волонтеры, участники молодежных проектов и форумов. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, мотивационные сессии и встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выступления популярных артистов, социальные программы, выставки, театрализованные представления — в общей сложности более 300 событий в 25 локациях.