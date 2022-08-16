Судак, Крым, 16 августа, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Крыму на фестивале патриотической песни в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» заслуженные артисты Республики Крым, резиденты «Тавриды» и победители международных конкурсов исполнили песни о любви к Родине. А завершился фестиваль патриотической песни вальсом флайбордистов и прибытием «Херсонеса» с алыми парусами.

АНО «Россия — страна возможностей» Вальс флайбордистов

Концертные номера фестиваля патриотической песни посвятили широким просторам России, культурному наследию и людям, сделавшим важный вклад в развитие страны. Песни разных поколений в исполнении талантливых артистов стали проводниками по страницам истории России. Дуэт заслуженного артиста Республики Крым Дмитрия Босулаева и резидента арт-кластера «Таврида» Владимира Бабенко открыл фестиваль песней «От Волги до Енисея».

«Это прекрасно, что фестиваль патриотической песни стал частью программы фестиваля «Таврида. АРТ». Он объединил совершенно разных артистов, каждый из которых переживает внутри и очень любит свою родину, через песни проживает эти эмоции и передает их зрителям, пробуждая чувство патриотизма и любви к своей стране. Это не громкие слова — это правда происходит, благодаря тем песням, что написаны уже давно именитыми композиторами и которые получили всенародную любовь, а также новым авторским произведениям, — рассказал Владимир Бабенко, — Сегодня на сцене выступили резиденты арт-кластера «Таврида» совместно с нашими гостями фестиваля — оркестром ВС МВД по Республике Крым. Зрители фотографировали, подпевали, у кого-то накатывали слезы, кто-то улыбался. Будет классно, если в следующем году этот фестиваль вновь будет в программе, и, может быть, даже еще шире: пригласят духовые военные оркестры, пригласят других артистов из других конкурсов, ведь чем шире он будет, тем интереснее».

Особый отклик в сердцах зрителей вызвали песни военных лет о героях Великой Отечественной войны и отваге русского народа. В концерте принял участие Василий Пасечник — резидент «Тавриды» и финалист шоу «Голос» — с произведением «Синяя вечность». Эпоху духовного подъема отразили номера, посвященные Советскому Союзу — время восстановления страны, новых спортивных побед и покорения космоса. Символично прозвучала песня «Цвети, Земля моя» в исполнении Ирины Филимоновой — артистки оркестра культурного центра МВД по Республике Крым. На фестивале авторскую песню «Патриоты отчизны» исполнил полярник, участник кругосветного похода, заслуженный деятель искусств Крыма и член Общественной палаты Севастополя Сергей Бурштейн.

Долгожданным событием фестиваля патриотической песни стала встреча фрегата «Херсонес». Корабль проплыл рядом с берегом «Тавриды» и раскрыл алые паруса, доказав, что никакие ветра и невзгоды не способны разорвать полотно, сотканное из великих имен и событий. Прибытие фрегата сопровождал музыкальный номер «Цвети, страна моя» участницы телевизионного вокального конкурса «Новая звезда» Надежды Сэротэтто.

В завершении фестиваля состоялось водно-воздушное шоу, посвященное Году культурного наследия народов России. Флайбордисты выступили в тематических морских костюмах и исполнили вальс. Артисты на гидроциклах продемонстрировали синхронные полеты, акробатические трюки и сложные фристайл-элементы под произведения великих русских поэтов и музыкальные композиции Петра Чайковского в современной обработке. Также участники и гости фестиваля «Таврида. АРТ» на пляже Ракета могли посетить «фан на воде» — мастер-классы и тренировки на флайборде и гидроцикле.

АНО «Россия — страна возможностей» Флайбордисты

Фестиваль «Таврида. АРТ» проходит в Крыму, в бухте Капсель. 15 августа на площадке фестиваля собрались 4000 участников со всей страны, Луганской и Донецкой народных республик, Херсона и Запорожья. В их числе молодые творцы и профи, управленцы, представители общественных организаций, активные студенты, волонтеры, участники молодежных проектов и форумов. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, мотивационные сессии и встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выступления популярных артистов, социальные программы, выставки, театрализованные представления — в общей сложности более 300 событий в 25 локациях.