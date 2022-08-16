Варшава, , 19:20 — REGNUM Большинство поляков считает, что Польша должна требовать от Германии репарации за ущерб, причинённый во Второй мировой войне. Об этом заявил министр культуры и национального наследия Польши Ярослав Зеллин, сославшись на результаты социологического опроса, проведённого для издания DoRzeczy. pl.

«Польша пострадала больше всего. В соотношении с довоенным населением она потеряла больше всего граждан и понесла наибольшие материальные потери, а компенсаций [не получила] почти никаких по сравнению с другими государствами. Именно это чувство несправедливости приводит к такому результату. Большинство поляков считают, что этот вопрос еще предстоит решить, он нерешенный», — передаёт слова Селлина «Польское радио».

На вопрос о том, следует ли Польше требовать от Германии репарации за преступления, совершённые во время Второй мировой войны, «определенно да» или «скорее да» ответили 50,3% опрошенных. «Определенно не должна» и «вряд ли должна» ответили 43,1%. Ответ «не знаю» или «трудно сказать» выбрали 6,6% опрошенных.

На вопрос о том, должна ли Польша требовать военных репараций от Германии вместе с другими странами, министр ответил отрицательно. По его мнению, каждая страна в отдельности должна обсуждать эту тему в рамках двусторонних отношений. «Нигде оккупация не длилась так долго и систематические грабежи и разрушения страны не длились так долго», — сказал Селлин.

В 1953 году Польская Народная Республика отказалась от продолжения выплат германских репараций. Новое руководство Польши считает, что это решение было принято под давлением Советского Союза, и требует от Германии возобновления выплаты репараций. По польским подсчётам, Германия должна Польше около 900 миллиардов долларов. В ФРГ считают, что не имеют никаких обязательств перед Польшей, кроме того, Польша получила более 110 млрд дотаций от Евросоюза, значительную часть из которых внесла в бюджет ЕС именно Германия.