Челябинск, , 19:19 — REGNUM В Челябинской области стартовал сбор школьных принадлежностей для детей из Донбасса. Об этом сообщили 16 августа журналистам в региональном правительстве.

Школьные тетради Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пункт приема открыт по будням. По информации представителей администрации города Ясиноватая, в первую очередь помощь получают дети из многодетных и малообеспеченных семей. Необходимы школьные рюкзаки, синего и красного цветов, точилки, пластилин, пеналы, ластики и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, также детям Донбасса собирают школьные принадлежности и в других регионах России.