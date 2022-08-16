Челябинск, 16 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Челябинской области стартовал сбор школьных принадлежностей для детей из Донбасса. Об этом сообщили 16 августа журналистам в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные тетради

Пункт приема открыт по будням. По информации представителей администрации города Ясиноватая, в первую очередь помощь получают дети из многодетных и малообеспеченных семей. Необходимы школьные рюкзаки, синего и красного цветов, точилки, пластилин, пеналы, ластики и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, также детям Донбасса собирают школьные принадлежности и в других регионах России.