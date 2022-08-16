Тамбов, 16 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Тамбовской области 16 августа выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Госпитализированы восемь человек. Всего в области зарегистрировано 118 тыс. 688 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 115 тыс. 426 пациентов, в том числе 43 — за последние сутки.

За весь период скончались 2457 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.