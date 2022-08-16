В Тамбовской области за сутки госпитализированы восемь ковид-пациентов
Тамбов, 16 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Тамбовской области 16 августа выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Александр Погожев ИА REGNUM
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Госпитализированы восемь человек. Всего в области зарегистрировано 118 тыс. 688 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 115 тыс. 426 пациентов, в том числе 43 — за последние сутки.
За весь период скончались 2457 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.