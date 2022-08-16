Астрахань, , 19:16 — REGNUM В Астраханской области 16 августа выявлены 116 пациентов с коронавирусом — на четыре меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализированы 100 человек. Всего на территории региона выявлен 122 тыс. 1 положительный результат исследования.

115 тыс. 997 человек выписаны после курса лечения, в том числе 37 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 35 человек. Подтвержден один новый летальный случай.