В Астраханской области за сутки госпитализированы 100 ковид-пациентов
Астрахань, 16 августа, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Астраханской области 16 августа выявлены 116 пациентов с коронавирусом — на четыре меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Sevdz.ru
ПЦР-лаборатория
За сутки госпитализированы 100 человек. Всего на территории региона выявлен 122 тыс. 1 положительный результат исследования.
115 тыс. 997 человек выписаны после курса лечения, в том числе 37 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 35 человек. Подтвержден один новый летальный случай.