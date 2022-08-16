Вашингтон, 16 августа 2022, 19:14 — REGNUM Интерес к мемуарам актрисы Энн Хеч под названием Call Me Crazy («Зовите меня сумасшедшей») возрос после её смерти. Об этом 16 августа пишет New York Post.
Книга, изданная в сентябре 2001 года компанией Simon & Schuster Scribner, была признана «коллекционной». После смерти артистки цена на неё выросла сначала в два раза — с $200 до $400, а затем поднялась до $800.
ИА REGNUM напоминает, что 12 августа 2022 года Энн Хеч отключили от систем жизнеобеспечения из-за несовместимой с жизнью травмы головного мозга. За несколько дней до этого артистка попала в автомобильную аварию — в её крови обнаружили следы наркотиков.
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