Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Интерес к мемуарам актрисы Энн Хеч под названием Call Me Crazy («Зовите меня сумасшедшей») возрос после её смерти. Об этом 16 августа пишет New York Post.

Энн Хеч Кадр из интервью на телевидении

Книга, изданная в сентябре 2001 года компанией Simon & Schuster Scribner, была признана «коллекционной». После смерти артистки цена на неё выросла сначала в два раза — с $200 до $400, а затем поднялась до $800.

ИА REGNUM напоминает, что 12 августа 2022 года Энн Хеч отключили от систем жизнеобеспечения из-за несовместимой с жизнью травмы головного мозга. За несколько дней до этого артистка попала в автомобильную аварию — в её крови обнаружили следы наркотиков.

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