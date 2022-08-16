Хельсинки, 16 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В два раза сократить с сентября количество принимаемых от граждан России заявлений на оформление шенгенских виз решила Финляндия, сообщили 16 августа в МИД республики.

Погранслужба ФСБ России Граница РФ и Финляндии

Теперь в день таких заявлений будут принимать в Финляндии не более 500. Решение принято финским правительством сегодня на заседании, посвящённом туризму и российскому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финские власти заявили в начале месяца, что российские туристы получают в этой стране визы только затем, чтобы потом ехать отдыхать на средиземноморское побережье.