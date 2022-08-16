Курск, , 19:13 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

16 августа выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией — на 15 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 121 тыс. 975 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 118 тыс. 650 пациентов, в том числе 134 — за последние сутки.

Всего скончался 2501 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.