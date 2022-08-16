Казань, 16 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Казани на площади в 13 гектаров разместится новый детский парк. Значительную часть территории выделят для семейного отдыха с прогулочными зонами у воды. Глава Татарии Рустам Минниханов 16 августа осмотрел территорию будущего парка и поручил городу провести необходимые геодезические исследования территории.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль

К организации общественного пространства важно привлечь экспертов и специалистов, а дальнейшую работу вести с учетом принятых решений, отметил глава РТ.

Также для более комфортного пребывания горожан и гостей Казани предстоит благоустроить территорию около центра семьи «Казан». Здесь установят скамейки, обновят газон, возведут для праздничных мероприятий сцену, приподнимут и выровняют берег от дамбы до чаши. Также будет организован прямой выход вдоль Ленинской дамбы к Казанскому Кремлю. Маршрут пользуется популярностью у туристов, но не благоустроен, подчеркнул Минниханов.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии в 2022 году рост количества путешественников во сравнению с прошлым годом составляет от 15 до 52%. Только Казанский кремль за первое полугодие посетили более 1,5 млн туристов. Также увеличилось и среднее время пребывания гостей.

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