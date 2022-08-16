Курск, 16 августа, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Энергоблоки Курской АЭС № 2 и № 3 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, энергоблок № 4 находится в плановом ремонте. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба АЭС.

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На Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки № 2 и № 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику. На энергоблоке № 4 с 31 мая выполняется плановый ремонт. Энергоблок № 1 с 19 декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации.

С 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС. Нарушений технологического процесса функционирования АЭС не зафиксировано.

Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.