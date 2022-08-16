Вашингтон, 16 августа, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Линдси Перлман, известной по сериалу «Империя». Об этом 16 августа сообщает издание People.

mira66 После смерти

Согласно результатам вскрытия, артистка покончила с собой. В отчёте также отмечается, что в организме Линдси были обнаружены различные медикаменты, однако их количество не превышало допустимую дозу.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года тело Линдси Перлман нашли в её автомобиле после того, как сестра заявила о её пропаже. Артистке было 43 года.