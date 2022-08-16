Энергодар, Украина, 16 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Украинские боевики стреляют по Энергодару, чтобы вызвать ответный огонь, а затем обвинить ВС РФ в обстреле мирных жителей, сообщил 16 августа в своём телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Боевики ВСУ ведут провокационный артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов, — написал Рогов. — Сегодня уже почти полтора часа ведётся артиллерийский огонь по жилым районам».

Он уточнил, что в городах Никополь и Марганец сейчас находятся съёмочные группы телеканалов из Британии, США, Литвы и Польши. Видимо, Киев хочет, чтобы эти СМИ распространили информацию, будто русские стреляют по мирным жителям.