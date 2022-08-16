Лондон, , 18:51 — REGNUM Британский вокалист группы Grim Reaper Стив Гримметт умер на 63-м году жизни. Об этом 16 августа пишет Billboard, ссылаясь на слова его сына.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«К сожалению, наш папа скончался сегодня и оставил огромную пустоту в мире и наших сердцах. Мы совершенно убиты горем», — поделился сын музыканта. Причину смерти он не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что группа Grim Reaper была сформирована в 1979 году гитаристом Ником Боукоттом, и за эти годы состав претерпел множество изменений. В 1982 году, к коллективу присоединился вокалист Стив Гримметт, с тех пор он стал единственным постоянным участником.