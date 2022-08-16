Красногорск, 16 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Подмосковье удалось нарастить объемы производства молока. Об этом 16 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Молоко

«По показателям прошедшей недели, надой на 1 корову составил 21 кг, это на 0,6 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 6 месяцев 2022 года производство молока выросло на 2,7% и составило 350 тыс. тонн», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Также чиновник отметил, что мерами государственной поддержки на территории региона воспользовались в общей сложности 137 сельхозтоваропроизводителей.