Тюмень, , 18:49 — REGNUM В Тюменской области жители села Второпесьяново Ишимского района просят руководителя регионального департамента культуры Елену Майер оказать содействие в сохранении музея. Об этом сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Каждому своё» — надпись на входе в лагерь Бухенвальд

Сельчане просят не дорогу, не торговый центр и даже не новое жилье, а просят сохранить экспонаты и сам музей, создаваемый долгие годы силами учителей школы и жителей села, отмечает парламентарий. Под обращением подписались 130 жителей Второпесьяново.

Старожилы села сообщают, что в шестидесятые годы уже прошлого столетия во Второпесьяново открылась новая восьмилетняя школа. Её директором был назначен участник Великой Отечественной войны Фёдор Девкин.

«Он поставил перед педагогическим коллективом задачу: увлечь ребят каким — то очень интересным делом. Сам Фёдор Алексеевич много рассказывал детям о Великой Отечественной войне, о своей военной судьбе, о том, как в одном из боев был ранен и попал в плен, а потом с тысячами военнопленных оказался в концлагере Бухенвальд», — рассказывают историю музея сельчане.

Фёдор Девкин создал сельский музей о жизни и деятельности русских пленных в Бухенвальде. Как узник концлагеря, он встречался и переписывался со своими собратьями по несчастью, обменивался с ними сведениями, фотографиями. Сперва появилась выставка, потом музей. Ученики сельской школы вели активную переписку с бывшими узниками Бухенвальда, установили связь с музеем Вооруженных сил в Москве и музеем «Бухенвальд» в Германии.

«В результате поисковой работы был накоплен богатый материал. В школьный музей поступили различные документы, фотографии, воспоминания узников. Этого материала оказалось достаточно для оформления экспозиции, для которой была выделена классная комната. В школьной мастерской руками учащихся были сделаны стенды, витрины для экспонатов», — рассказывают жители Второпесьяново.

Музей, посвящённый узникам Бухенвальда, торжественно открылся в 1967 году. Экспозицию дополнили материалы о тюменцах, воевавших на фронтах и в трудовом тылу. В 1990 году в селе Второпесьяново открывается новая средняя школа. Экспозиция музея переносится в новое помещение с сохранением всех прежних разделов и формированием новых.

«В 2006 году школы не стало. Ее закрыли в связи с реконструкцией. Перестал работать и музей. Какое — то время экспонаты находились в закрытом и заброшенном помещении, постепенно музей начали грабить. Почти полностью были уничтожены письменные источники, альбомы. Но в 2008 году по инициативе общественников и главы села, для музея нашли новое место в ДК… Но не стало в селе и ДК. Снесли», — поясняют сельчане.

Сейчас под музей власти Ишимского района отвели комнату бывшего магазина. И за это благодарят сельчане, но для более тысячи ещё не разворованных экспонатов места мало. Экспозиция не должна пропасть, считают сельчане, и просят у руководителя департамента культуры Тюменской области более достойное помещение под музей.