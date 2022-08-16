Нальчик, 16 августа 2022, 18:47 — REGNUM В Кабардино-Балкарии совершил жесткую посадку парапланерист. На поиски потерпевшего крушение был направлен отряд спасателей. Однако спасти мужчину не удалось, его тело было обнаружено в Чегемском ущелье, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Тело погибшего было эвакуировано вниз и передано сотрудникам скорой помощи. Установлено, что мужчине было 33 года, он житель Карелии. В настоящее время устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии тремя днями ранее погиб альпинист из Ивановской области, он получил травму при восхождении на Эльбрус.
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