Москва, 16 августа, 2022, 18:44 — ИА Регнум. На природных территориях Москвы с начала 2022 года зафиксировано более 90 видов краснокнижных животных. Об этом сообщается 16 августа в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Парк «Зарядье» в Москве

«93 вида краснокнижных животных зафиксировали на природных территориях столицы в этом году. Среди них — 46 видов птиц, 32 вида беспозвоночных, десять видов млекопитающих, три вида пресмыкающихся, два вида земноводных», — говорится в сообщении.

В Комплексе городского хозяйства отметили, что встретить редких животных, в том числе находящихся под угрозой исчезновения, можно в заказниках «Зеленоградский», «Тёплый Стан», «Южное Бутово», «Долина реки Сходни в Куркино», «Тропарёвский» и «Алтуфьевский», в природно-исторических парках «Измайлово» и «Кузьминки-Люблино», на территории памятника садово-паркового искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково», в природном комплексе №178 в Ново-Переделкино.