Москва, , 18:44 — REGNUM У Евросоюза есть возможность добиться снижения стоимости сжиженного природного газа (СПГ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единственное что могло бы защитить европейский рынок от роста цен — это сдача позиций по Украине, запуск «Северного-потока-2». Это все могло бы облегчить положения, но, похоже, европейские правящие круги готовятся пережить зиму в борьбе с Россией», — сказал Колташов.

По его мнению, руководство Евросоюза приняло решение перезимовать даже в условиях дефицита энергоресурсов и высоких цен на них, но не идти на уступки России.

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