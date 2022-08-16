Москва, 16 августа, 2022, 18:44 — ИА Регнум. У Евросоюза есть возможность добиться снижения стоимости сжиженного природного газа (СПГ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Единственное что могло бы защитить европейский рынок от роста цен — это сдача позиций по Украине, запуск «Северного-потока-2». Это все могло бы облегчить положения, но, похоже, европейские правящие круги готовятся пережить зиму в борьбе с Россией», — сказал Колташов.

По его мнению, руководство Евросоюза приняло решение перезимовать даже в условиях дефицита энергоресурсов и высоких цен на них, но не идти на уступки России.