Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Финансовый руководитель компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization возможно признает себя виновным по делу о налоговом мошенничестве, сообщает 16 августа Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источников издания, бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг может быть привлечен к даче показаний против компании. Отмечается, что между адвокатом Вайссельберга и окружной прокуратурой Манхэттена велись переговоры о признании им своей вины. В этом случае он может быть приговорен лишь к пяти месяцам тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года компанию Trump Organization и её финансового директора обвинили в нарушении налогового законодательства и уклонении от уплаты налогов на общую сумму $1,7 млн.

По версии прокуратуры, компания и её директор участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов на протяжении 15 лет. Им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

Основаниями для обвинений послужили сведения из налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.