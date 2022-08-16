Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Поклонники американской певицы Арианы Гранде обвинили телеканал Nickelodeon в её сексуализации, когда она снималась в проекте «Виктория — победительница», будучи подростком. Об этом 16 августа сообщает «Афиша Daily».

(сс) lindsay neilson photos Ариана Ганде

Как отмечает издание, данную тему фанаты артистки подняли после того, как её коллега Дженнет МакКарди выпустила мемуары «Я рада, что моя мама умерла», в которых рассказала о сложностях работы на Nickelodeon, а также эксплуатации телеканалом и домогательствах со стороны одного из продюсеров. Пользователи нашли старые сцены, записанные Гранде в роли Кэт, для ныне несуществующего сайта TheSlap — в роликах певица в возрасте 16 лет отыгрывает различные сценарии, в которых зрители заметили сексуальный подтекст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети предполагают, что продюсером, который предлагал МакКарди массаж и принуждал её пить алкоголь, мог быть Дэн Шнайдер. Согласно The New York Times, Nickelodeon отказался от сотрудничества с ним в 2018 году после проведения внутреннего расследования, в ходе которого выяснилось, что он оскорблял своих коллег.