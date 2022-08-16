Москва, , 18:36 — REGNUM В городе Кирсанове Тамбовской области реконструируют сахарный завод. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым 16 августа.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Завод планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

«Постараемся в этом. Конечно, логистические цепочки поставки оборудования немножко подвели, но могу следующее сказать, что после ввода данный завод будет одним из крупнейших сахарных заводов в Евразии», — сказал врио губернатора.

По словам Егорова, после запуска завода Тамбовская область будет производить больше всех сахара в Российской Федерации.

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