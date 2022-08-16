Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:35 — REGNUM Родители 16-летнего уральца, устроившего ДТП, в котором погиб он сам и ещё четыре человека, сами оказались злостными нарушителями Правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Мать подростка была лишена права управления транспортом за то, что попалась пьяной за рулём. Она управляла той же машиной, которая попала в аварию. Отец тоже лишён водительского удостоверения.

Расследование уголовного дела продолжается, добавил Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 15 августа. Автомобиль врезался в машину скорой помощи и загорелся. Погибли пять человек.