Нижний Тагил, Свердловская область, 16 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Родители 16-летнего уральца, устроившего ДТП, в котором погиб он сам и ещё четыре человека, сами оказались злостными нарушителями Правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Мать подростка была лишена права управления транспортом за то, что попалась пьяной за рулём. Она управляла той же машиной, которая попала в аварию. Отец тоже лишён водительского удостоверения.

Расследование уголовного дела продолжается, добавил Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 15 августа. Автомобиль врезался в машину скорой помощи и загорелся. Погибли пять человек.