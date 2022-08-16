Калуга, , 18:34 — REGNUM 18−19 августа в Калуге пройдет всероссийский форум «Цифровая Эволюция». Одной из центральных тем станет подготовка ИТ-кадров для госсектора в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

К 2024 году в электронный формат должны быть переведены 95% государственных услуг. Такую задачу перед органами власти поставило Правительство РФ. Важно, чтобы все услуги соответствовали ожиданиям граждан: были удобны, оперативны, доступны для каждого человека. Для новых форматов взаимодействия государства и граждан Минцифры России разрабатывает и внедряет конкретные решения и инструменты, которые позволят значительно ускорить цифровую трансформацию и помогут достичь ключевых показателей нацпроекта «Цифровая экономика». Речь идет о государственных сервисах, на которых услуги предоставляются в электронном формате, платформах обратной связи, с которых граждане могут отправить свои обращения, участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Также это конструктор форм услуг и их вывода на Единый портал государственных и муниципальных услуг, платформа «Гостех» и другие решения.

Для успешной работы новых сервисов нужны профильные знания и кадры. По оценкам экспертов, государству не хватает десятков тысяч специалистов с новыми компетенциями. Причем в сегодняшних условиях, по большей части, необходима переквалификация имеющихся кадров, а не набор новых — это одна из задач нацпроекта «Цифровая экономика».

«Ключевую роль в ускорении цифровой трансформации играет масштабная подготовкаспециалистов. Процесс направляет и стимулирует федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» (нацпроект «Цифровая экономика»). Для подготовки высококвалифицированных специалистов необходимы новые образовательные программы. Эксперты нашего центра совместно с Минцифры РФ разработали и уже запустили в августе этого года ряд образовательных курсов. До конца года обучение по ним пройдут 7699 госслужащих из 85 регионов России. Новые программы имеют большой практический смысл — они помогают госслужащим ориентироваться в цифровом пространстве. Кроме того, в рамках обучения по нашим программам мы даем понятные алгоритмы цифровизации госуслуг и реализации ИТ-проектов. Важно, что такое обучение — не только новые знания, но и качественная подготовка специалистов к конкретной работе на определенной должности», — сказала Наталья Гаркуша, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

Все нюансы подготовки ИТ-специалистов для государственной цифровизации обсудят ключевые специалисты отрасли на «Цифровой эволюции».

19 августа Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС проведет на форуме сессию «Цифровая компетентность госслужащего: образовательные программы 2.0». Онлайн-трансляция будет доступна в пятницу, 19 августа с 15:30 по 17:30 на сайте форума.

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС с 2019 года проводит обучение государственных и муниципальных служащих, ответственных за цифровую трансформацию и развитие российских органов власти. За это время отбор на обучение прошли свыше 36 тысяч человек со всей России.