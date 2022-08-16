Москва, , 18:34 — REGNUM Повышение стоимости сжиженного природного газа (СПГ) неизбежно произойдет на территории Евросоюза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению эксперта, власти Евросоюза и ряда стран, входящих в этот блок, не предпринимают необходимых мер для стабилизации цен на голубое топливо.

«Это будет сигнализировать о том, что европейская экономическая политика сбилась с пути и пребывает в состоянии хаоса и несмотря на все попытки сократить потребление энергоресурсов провоцирует повышение цен. И это повышение является неминуемым», — сказал Колташов.

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