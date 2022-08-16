Москва, 16 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Повышение стоимости сжиженного природного газа (СПГ) неизбежно произойдет на территории Евросоюза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По мнению эксперта, власти Евросоюза и ряда стран, входящих в этот блок, не предпринимают необходимых мер для стабилизации цен на голубое топливо.

«Это будет сигнализировать о том, что европейская экономическая политика сбилась с пути и пребывает в состоянии хаоса и несмотря на все попытки сократить потребление энергоресурсов провоцирует повышение цен. И это повышение является неминуемым», — сказал Колташов.