Уфа, , 18:55 — REGNUM Дни Ташкента пройдут в октябре в Уфе. Об этом 16 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

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«С мэром Ташкента договорились о проведении Дней Ташкента в октябре в Уфе. Наметили совместные инвестпроекты по созданию промышленных предприятий, а также в сфере производства и переработки сельхозсырья и туризма», — заявил Назаров.

Он сообщил, что аффилированное с узбекским бизнесом предприятие реализует в Башкирии три инвестиционных проекта общей стоимостью 1,3 млрд рублей. Это строительство сети автозаправок природным газом. Инвестор построил их в Белорецком, Кармаскалинском, Уфимском районах и г. Нефтекамске. До 2024 года намерены открыть еще три станции в Уфе, пояснил премьер-министр правительства Башкирии, добавив, что на реализацию этого проекта будет направлено 270 млн рублей.

Назаров сообщил, что вторым проектом является возведение в Благовещенском районе завода по изготовлению цельнометаллических газовых баллонов для автомобильного транспорта.

«Здесь будут выпускать 120 тысяч баллонов ёмкостью от 50 до 200 литров в год. Объем инвестиций — 800 млн рублей с созданием 70 рабочих мест. Завод будет запущен в работу в 2025 году», — уточнил он.

Чиновник также напомнил, что в Учалинском районе будет создано предприятие по производству фанеры. На реализацию данного проекта инвестор намерен направить 235 млн рублей и создать сто новых рабочих мест. Предприятие будет производить до шести тысяч куб. метров фанеры ежегодно.

Премьер-министр Башкирии также отметил рост внешнеторгового оборота между республиками: «С начала года он вырос на 6,9%. В 2021 году оборот составлял 113 млн долларов».

Он напомнил также, что в марте текущего года были возобновлены прямые рейсы из Уфы в Ташкент, а в июле запущена полетная программа авиакомпании «UTair».

"Мы системно выстраиваем сотрудничество наших башкирских предприятий с потенциальными партнерами из Узбекистана. С 17 по 19 августа будет проходить наша бизнес-миссия. Подготовили комплексную деловую программу», — отметил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае 2022 года делегация Башкирии посетила Узбекистан.

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Напомним, 16 августа в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым были затронуты вопросы развития российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества. Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту ШОС. В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности.

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