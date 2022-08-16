* азовцы — запрещённая в России организация

Херсон, 16 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Херсоне задержаны члены организации «Гражданский корпус «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Глава ячейки в Херсоне Вадим Кравченко рассказал, что азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили диверсии в городе, а также покушения на руководителей Херсонской области, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что у него «были связи со Службой безопасности Украины, с главным управлением разведки». Кравченко передавал украинским спецслужбам и разведке данные о дислокации ВС РФ в Херсоне.

Ячейка Кравченко готовила теракты в паспортном столе и типографии, в которой печатают анкеты на получение гражданства России.

Добавим, что «Гражданский корпус «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является структурой, созданной при пресловутом украинском нацбатальоне с таким же названием.