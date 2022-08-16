В больнице Пятигорска разработали препарат от COVID-19
Ставрополь, 16 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. На Ставрополье появилось лекарство для лечения COVID-19. Его разработали в клинической больнице города Пятигорска. Противовирусная активность препарата подтверждена в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ, сообщили в краевом правительстве.
Препарату дали название Oligo1. В настоящее время идет проверка его действия на животных, после чего ученые намерены приступить к клиническим испытаниям на добровольцах.
По словам одного из разработчиков нового лекарства заведующего отделением городской клинической больницы Пятигорска, к. м. н. Антона Горячева, поиском средства для лечения COVID-19 ученые занялись в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.
В патенте, выданном на изобретение лекарства, указаны в качестве его авторов пять человек. Суть своего изобретения они коротко объясняют разработкой технологии разрыва цепочек ДНК, которая не позволяет вирусу развиваться и размножаться.