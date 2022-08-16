Ставрополь, 16 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. На Ставрополье появилось лекарство для лечения COVID-19. Его разработали в клинической больнице города Пятигорска. Противовирусная активность препарата подтверждена в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ, сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Препарату дали название Oligo1. В настоящее время идет проверка его действия на животных, после чего ученые намерены приступить к клиническим испытаниям на добровольцах.

«Антиковидный препарат Oligo1 разработан по технологии антисмысловых олигонуклеотидов — коротких цепочек ДНК, которые прилипают к вирусной РНК и мешают ей передавать информацию дальше», — сообщили в правительстве.

По словам одного из разработчиков нового лекарства заведующего отделением городской клинической больницы Пятигорска, к. м. н. Антона Горячева, поиском средства для лечения COVID-19 ученые занялись в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.

«Мы с коллегами решили обратиться к опыту лечения пациентов с атипичной пневмонией и респираторным синдромом, эпидемии которых наблюдались несколько лет назад. Ведь эти заболевания также были вызваны коронавирусами, пусть и неродственных с COVID-19 штаммов. Мы предположили, что использованная тогда технология антисмысловых олигонуклеотидов, может помочь и против COVID-19», — приводит слова Горячего ГТРК «Ставрополье».

В патенте, выданном на изобретение лекарства, указаны в качестве его авторов пять человек. Суть своего изобретения они коротко объясняют разработкой технологии разрыва цепочек ДНК, которая не позволяет вирусу развиваться и размножаться.