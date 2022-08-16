Москва, , 19:11 — REGNUM Автомобильный завод «Урал» представил арктический автобус-вездеход на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Специализированная модель разработана для работы в экстремальных температурных условиях — до минус 50 градусов Цельсия. Об этом сообщает автомобильный интернет-портал Auto.ru.

Арктический «Урал» на исследовательских испытаниях в Якутии Www. uralaz.ru

Разработанный в сотрудничестве с Южно-Уральским государственным университетом и МГТУ им. Н. Э. Баумана арктический «Урал» оснащён 310-сильным дизельным мотором и девятиступенчатой механической коробкой передач. Модель вахтового грузовика вмещает до 28 пассажиров.

«Вездеход имеет каркасно-панельную кабину с двухслойным лобовым стеклом, дополнительным утеплением и независимым отопителем. В оснащение вошли также электрообогрев зеркал и кондиционер. Цельнометаллический кузов-фургон установлен с применением виброопор, в подвеске задних колёс применены пневмобаллоны и гидравлические амортизаторы», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на «Уралвагонзаводе» (УВЗ) стартовало серийное производство самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия».

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