Кубинка, Московская область, 16 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Российская компания по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» пока не собирается сворачивать свой бизнес за рубежом, так как примерно ¾ её оборота приходится на зарубежные рынки. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал директор компании Евгений Касперский.

Kaspersky Lab Евгений Касперский

В начале июля Евгений Касперский рассказывал, что, начиная с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция на Украине, и по настоящее время наибольший отток клиентов компании произошел в США и странах Евросоюза. При этом Латинская Америка и Ближний Восток показывают небольшой рост. Что касается Азии — то там нулевые рост и падение.

«Мы работаем практически по всему миру, во всех странах и ниоткуда уходить не собираемся. И, более того, до сих пор примерно три четверти нашего оборота — это зарубежные рынки», — сказал Касперский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США и странах Евросоюза власти запретили государственным структурам использовать продукты «Лаборатории Касперского».