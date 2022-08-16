Москва, 16 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области до конца 2022 количество рабочих мест увеличат более чем на 2,5 тысячи вакансий. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча прошла 16 августа в режиме видеоконференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM За работой

«Это большая работа, которую мы проводим и с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, помогая загружать наши предприятия. Одно предприятие мы спасли в начале года: было это предприятие без заказов, и коллеги нам помогли, нашли заказы. И так происходит с каждым нашим предприятием», — рассказал Егоров.

В регионе в различных стадиях находится 12 крупных инвестиционных проектов, общий объём инвестиций — 128 миллиардов рублей. С их реализацией будет создано четыре тысячи новых рабочих мест.

При этом Егоров отметил, что в регионе остаётся «большая нехватка кадров». Чтобы её сократить, администрация работает с вузами и техникумами, создаются новые специальности.