Вашингтон, 16 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Агенты федеральных правоохранительных органов США провели обыск в одной из аптек в Майами в связи с подозрениями, что данная точка может быть крупнейшей фабрикой по производству опиоидных таблеток во Флориде, сообщает 16 августа Reuters.

Цитата из к/ф «451º по Фаренгейту». Реж Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания Таблетки

Более десятка федеральных агентов, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и офиса генерального инспектора министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), провели обыск в аптеке Healthplus.

Более подробная информация о результатах рейда не раскрывается, так как следственные мероприятия еще продолжаются.

Отмечается, что ордер на обыск был выдан министерством юстиции США в рамках усилий по борьбе с незаконной продажей рецептурных обезболивающих препаратов, которая поспособствовала росту опиоидной эпидемии в стране.

Напомним, что опиоидный кризис в США за последние два десятилетия унес жизни более 500 тысяч человек, включая более 80 тысяч только в 2021 году, согласно правительственным данным.