Саратов, 16 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Люди в возрасте от 60 до 74 лет (13,5%) стали самыми активными пользователями интернета в Саратовской области. Соответствующие данные 16 августа приводит Саратовстат.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

По официальной информации, в 2021 году имели персональный компьютер порядка 62,3% жителей домашних хозяйств, доступ к всемирной сети был у 80,7%. Всего по области было обследовано 1 тыс. домашних хозяйств.

Наиболее популярными местами использования интернета стали: дом (97,5%), у друзей (66,9%), на работе (56,4%), в дороге (47,4%).

Кроме того, интернетом чаще всего пользуются женщины (46,4%) и городские жители (42,5%).

Доля населения, использовавшего интернет для получения государственных и муниципальных услуг, выросла в 2021 году до 85,3% (в 2020 году — 75,6%).

ИА REGNUM напоминает, по данным опроса ВЦИОМ, 90% жителей РФ считают, что ведется информационная война с Россией. Только 4% считают, что такой войны нет.

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