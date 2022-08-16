Иркутск, 16 августа, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Иркутской области преодолели непростой путь, чтобы добраться до заповедной зоны. Основной задачей добровольцев было привести в порядок территорию урочища Малышкино.

Марина Каширская, ИА REGNUM Заповедник

В одном из самых живописных мест Прибайкальского национального парка сотрудники планируют открыть новый туристический маршрут, с фотозоной и точками наблюдения за редкими животными и птицами. Но для этого места обитания дикой фауны необходимо освободить от полуразрушенных построек и многолетнего мусора.

Большой субботник участники «Молодёжки ОНФ» проводили вместе с сотрудниками Большереченского лесничества и Иркутскстата. Работа проходила три дня. Добровольцы ремонтировали придомовые постройки, оставшиеся от жилого поселка, убирали мусор, собирали печи в домиках лесничих и засыпали ямы на дорогах. Сейчас территория урочища Малышкино охраняется от браконьеров.

«Давным-давно здесь была деревня, в которой до войны жили ссыльные. А когда образовался Прибайкальский национальный парк, на территории поставили кордон», — рассказал старший государственный инспектор Большереченского лесничества «Заповедное Прибайкалье» Виктор Рожков .

Субботник в заповедной зоне — это только первый шаг в предстоящей работе по подготовке инфраструктуры нового туристического маршрута. Для восстановления территории местности понадобится еще не одна экологическая экспедиция.