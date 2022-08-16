Москва, 16 августа, 2022, 19:26 — ИА Регнум. США могут разжечь конфликт в Косово, чтобы переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине. Об этом заявил 15 августа бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

Bože pravde Сербия и Косово

Вашингтон, чувствуя, что украинский кризис развивается не по задуманному сценарию, может попытаться «создать хаос» в других потенциально взрывоопасных точках Европы, допустил Риттер. Одной из таких точек является Косово, отметил он.

По словам экс-разведчика, США таким образом надеются максимально осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать корректировать свои планы.

«Все это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков», — процитировало агентство РИА Новости слова Риттера из видео, опубликованного на «Ютьюбе».

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил, что опасность возникновения нового конфликта в Косово и Метохии не слишком высока, но, тем не менее, она существует.