Москва, 16 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. По мере приближения осени ситуация на рынке энергоресурсов будет усложняться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По мнению эксперта, в ЕС ожидали снижения цен на газ в летний период. Однако их расчёт не оправдал себя.

«Ожидалось, что лето поможет заполнить хранилища и это даст возможность заполнить хранилища и это даст возможность осенью и зимой покупать газ не по столь высоким ценам как прежде, потому что Евросоюз будет располагать достаточным количества газа в резервах, чтобы всегда осуществить маневр. Но эти ожидания не оправдались. Цены на газ летом взлетели уже до 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это говорит о том, что нас ожидает тревожный сентябрь», — сказал Колташов.