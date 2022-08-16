Киев, 16 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Для русских нужно на год закрыть границы, и тогда завершится спецоперация ВС РФ на Украине, заявил 16 августа украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Он заявил, что год у граждан РФ не будет возможности ездить за рубеж — «и тогда они поймут». Тогда русские начнут «оказывать давление на принятые им (президентом РФ Владимиром Путиным — прим. ИА REGNUM) решения, тогда и будут результаты».

«И конфликт закончится, — заявил Зеленский. — Это достаточно понятные и очень простые санкции. Речь не о деньгах, газе, трубах или о том, что зимой у немцев не будет тепла».

Он предложил «просто закрыть границы на год» — «и вы увидите результат».

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