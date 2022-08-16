Пасадена, США, 16 августа, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Известный режиссёр Джосс Уидон («Мстители») стал обладателем новой недвижимости в США. Об этом сообщил портал Dirt 16 августа.

Скриншот видео на YouTube Джосс Уидон

Новый особняк постановщика расположен в Пасадене (США), а его стоимость оценивается в $4,5 млн (276 млн рублей). Примечательно, что незадолго до этого Уидон продал за $8,5 млн (521 млн рублей) дом, расположенный в Санта-Монике (США).

Напомним, в феврале 2021 года Джосса Уидона обвинили в эмоциональном насилии. В качестве обвинителей выступили актёры сериала «Баффи — истребительница вампиров».