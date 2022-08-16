Судак, Крым, 16 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гостевой дом Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» на фестивале «Таврида. АРТ». Сотрудники проекта рассказали о концепции шатра и мероприятиях для участников: для них подготовили порядка двадцати активностей, большая часть которых посвящена карьере. Активисты проекта из Донецкой Народной Республики поделились с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, что впервые смогли встретиться командой «вживую» только здесь — на площадке Фестиваля.

АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Кириенко на форуме Таврида.АРТ

Сергей Кириенко пообщался с участниками проекта «Твой Ход». Ребята поделились впечатлениями от второго сезона, который сейчас движется к окружным полуфиналам, и собственными проектами, которые они подали на конкурсные треки. Сергей Кириенко дал участникам совет, как преодолевать внутренние барьеры и достигать лучших результатов: «Жизнь всегда даёт какие-то вызовы, я считаю, что от них не надо уклоняться».

Активисты проекта из Донецкой Народной Республики поделились, что площадка фестиваля «Таврида. АРТ» стала тем местом, где их региональная команда смогла впервые увидеться вживую. До этого все встречи и мероприятия для своего региона ребята проводили онлайн.

Руководитель отдела по организации событий проекта «Твой Ход» и выпускница программы управленческого резерва Росмолодёжи «Голос поколения» Ангелина Акатова рассказала о концепции гостевого дома. Шатёр состоит из нескольких зон, включающих как пространство для лекций и мастер-классов, так и мини-фудкорт — чтобы участники могли не только получить практические советы по построению карьеры, но и отдохнуть и попробовать уникальные напитки. Есть также фотозона «Карьерная лестница» — локация, в которой каждый может зарядиться на успех.

Руководитель отдела реализации дополнительных программ проекта «Твой Ход» Наталья Рогожкина рассказала о программе гостевого дома. В этом году в нём проходит порядка двадцати различных активностей: от индивидуальных карьерных консультаций от партнёров проекта SuperJob и общения с экспертами в формате «Разговор на диване» до мастер-классов по кастомизации футболок и созданию амулетов на удачу.