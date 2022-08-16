Киев, , 18:08 — REGNUM О своей мечте, в которой Украина «завоюет весь мир», рассказал 16 августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.

Дмитрий Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявив, что всегда хотел «открыть эти новые горизонты для Украины и для украинцев» и что к этой цели приближает страну на своём посту, глава украинского МИД сказал, что они с президентом его страны Владимиром Зеленским думают примерно об одном и том же.

В качестве аргумента Кулеба сослался на то, что президент «постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими лидерами», а в прошлом месяце в Киев приезжал глава австралийского правительства.

Отвечая на предложение Гордона изменить формулировку с «открыть горизонты» на «завоевать мир», Кулеба признался: «Вот это — завоевание мира, да. Я просто кайфую от этого».

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