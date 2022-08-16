Мурманск, 16 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Московские школьники, победившие в образовательно-краеведческом проекте «Юный полярник», совершили путешествие по Кольскому полуострову. Всего на экскурсию в Мурманскую область отправилось 15 школьников. Поездка стала для них наградой за успешное участие в «Полярном диктанте» и изучение курса «История освоения Арктики». Об этом сообщает пресс-служба Мурманской области.

Марина Захарова ИА REGNUM Природа Кольского полуострова

Школьники посетили посёлок Полярный и город Североморск, где им рассказали историю Северного флота. Кроме того, ученики побывали с экскурсией в доме-музее Юрия Гагарина и на атомного ледоколе «Ленин».

РанееИА REGNUM сообщало, что в Астрахани в новом учебном году на базе четырёх школ откроются инженерные классы судостроительного профиля.

Читайте также: В Астрахани появятся судостроительные классы