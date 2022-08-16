Победители проекта «Юный полярник» отправились на Кольский полуостров
Мурманск, 16 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Московские школьники, победившие в образовательно-краеведческом проекте «Юный полярник», совершили путешествие по Кольскому полуострову. Всего на экскурсию в Мурманскую область отправилось 15 школьников. Поездка стала для них наградой за успешное участие в «Полярном диктанте» и изучение курса «История освоения Арктики». Об этом сообщает пресс-служба Мурманской области.
Школьники посетили посёлок Полярный и город Североморск, где им рассказали историю Северного флота. Кроме того, ученики побывали с экскурсией в доме-музее Юрия Гагарина и на атомного ледоколе «Ленин».
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